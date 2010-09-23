15-летний насильник "отомстил" девушке за грубое слово

Сотрудники Шаргородского райотдела милиции задержали 15-летнего подростка, который изнасиловал свою 13-летнюю односельчанку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, около десяти часов вечера на девушку, которая возвращалась домой с сельской дискотеки по тропинке между огородами, напал неизвестный.

Он нанес девушке ногами около 10 ударов по голове и бил до тех пор, пока она потеряла сознание. Затем он ее изнасиловал.

Придя в сознание, девушка, около двенадцати часов ночи, пришла домой, и родители немедленно отвезли ее в Шаргородскую районную больницу с тремя переломами челюсти.

В отделе отметили, что лица нападавшего потерпевшая не видела, только запомнила кофту с белыми полосами.

Стражи порядка через несколько часов задержали 15-летнего односельчанина, который во время задержания был одет именно в такую кофту, о которой рассказывала пострадавшая, а на его кроссовках были следы крови. Свои действия задержанный объяснил желаниям отомстить девушке за то, что она на дискотеке его оскорбила грубым словом.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетней), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.