Киевский хозсуд отобрал Лугансктепловоз у россиян

Киевский Хозяйственный суд удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

В частности, как отметили в пресс-службе, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный Фондом госимущества с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

По информации пресс-службы, ФГИУ на данный момент ожидает официального уведомления о вынесенном Хозяйственным судом решении, после чего будет принимать решение о своих дальнейших действиях.

Как сообщал УНИАН, 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

«Мантара Холдинг» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества Украины. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.