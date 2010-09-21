ВР ратифицировала договор с Бразилией о передаче осужденных

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Договора между Украиной и Федеративной Республикой Бразилия о передаче осужденных лиц».

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 268 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Договор предусматривает, что лицо, осужденное на территории одной из сторон, может быть передан на территорию другой стороны для отбывания назначенного ей наказания, в соответствии с положениями этого договора. С этой целью осужденный может высказать государству вынесения приговора или государству исполнения приговора свое желание быть переданным согласно этому договору. С запросом о передаче осужденного может обращаться как государство вынесения приговора, так и государство исполнения приговора.

Осужденный может быть передан при следующих условиях: если лицо является гражданином государства исполнения приговора; если приговор является окончательным и вступил в законную силу; если в момент получения запроса о передаче осужденному осталось отбывать наказание в течение не менее одного года; если на передачу согласен осужденный или когда, принимая во внимание его возраст, физическое или психическое состояние, одна из сторон считает это необходимым, - законный представитель осужденного; если действие или бездействие, за которое было назначено наказание, является преступлением по закону государства исполнения приговора, или было бы преступлением в случае совершения на его территории; если возмещены материальные убытки, причиненные преступлением, и оплачено судебные издержки и, если обе стороны согласны на передачу этого осужденного.

В исключительных случаях стороны могут согласиться на передачу осужденного, даже если ему остается отбывать наказание менее года, или если материальные убытки, причиненные преступлением, возмещены не в полном объеме.

Передача осужденного не производится, если: не соблюдены условия, перечисленные в договоре; наказание не может быть выполнено стороной, гражданином которой является осужденный, вследствие истечения срока давности в соответствии с законодательством этой стороны; срок лишения свободы, назначенный в государстве вынесения приговора, является большим, чем максимальный срок наказания, установленный за соответствующее деяние законодательством государства исполнения приговора.