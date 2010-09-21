Королевская предлагает наказывать многомиллионными штрафами

Закон о запрете игорного бизнеса не работает, в Украине продолжает действовать дикий рынок азартных игр. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, представляя в парламенте законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно соблюдения законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, депутат напомнила, что более года назад Верховная Рада Украины запретила игорный бизнес как вид деятельности. «Мы приняли все возможные меры для защиты граждан от дикого рынка азартных игр. К сожалению, таким же он остается и сегодня, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Наши запреты сплошь и рядом нарушаются. Все мы являемся сегодня свидетелями, как под вывесками интернет- и покерных клубов в нашей стране продолжает работать игорный бизнес».

Одна из причин такой ситуации, по словам главы парламентского комитета, абсолютная неэффективность действующего механизма санкций. «Проверки проводит милиция, которая составляет акт и передает его в налоговую. Далее налоговая передает его в суд и дело рассыпается. Образуется замкнутый круг безответственности правоохранительных органов», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает более простую и логичную систему. «Закон обязывает именно милицию осуществлять надзор за соблюдением законодательства о запрете игорного бизнеса. Также в Уголовный кодекс вносится новая статья, которая предусматривает наказание в виде штрафа более 7 млн. грн. с конфискацией и уничтожением игрового оборудования за занятие игорным бизнесом», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.

Сегодня, 21 сентября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно соблюдения законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине» (№5349-д, автор – Н.КОРОЛЕВСКАЯ).

Проектом закона предполагается предоставить органам милиции право подавать иски в суд, который принимает решение о финансовых санкциях, предусмотренных законодательством, за организацию и проведение азартных игр.

В Уголовный кодекс вносится новая статья 2032 «Занятие деятельностью, запрет на которую установлен Законом Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине». Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере восьми тысяч минимальных заработных плат (а на сегодняшний день – это 7 млн. 104 тыс. грн. (с 1 июля минимальная зарплата составляет 888 грн./мес.)) за занятие игорным бизнесом с конфискацией и уничтожением игрового оборудования.