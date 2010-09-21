В Донецке милиционеры жестоко избили журналиста

В Донецке милиционеры жестоко избили 29-летнего журналиста, редактора интернет-сайта «Протест», внештатного сотрудника Радио «Свободы» Артема ФУРМАНЮКА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам пострадавший журналист.

По словам А.ФУРМАНЮКА, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 сентября на придомовой территории, в нескольких метрах от подъезда, в котором живет журналист. В ту ночь он с братом и двумя друзьями общались, сидя на лавочке, но к ним подошли несколько незнакомцев, с которыми «сначала завязалась словесная перепалка, а потом началась потасовка». «Они пытались угрожать и говорили о каких-то знакомых милиционерах, которые приедут и покажут нам… И все в таком духе», - сообщил А.ФУРМАНЮК.

Он отметил, что «потасовка длилась буквально несколько минут, и вдруг очень оперативно, неожиданно оперативно появились сотрудники милиции – сначала машина государственной службы охраны, из нее вышли и подошли два человека и буквально сразу пришли дежурные из райотдела милиции».

Журналист утверждает, что правоохранители не стали ни в чем разбираться, не представились, а сразу стали силой заламывать руки и надевать наручники.

«Правоохранители почему-то сразу стали пытаться надеть на нас наручники, их было почти в два раза больше, чем нас, человек 7-8. Нас было 4 человека: я с братом и два друга. На брата и на одного из друзей наручники надели сразу, а я со вторым товарищем попытался выяснить у милиции, на каком основании они заламывают нам руки, - объяснил А.ФУРМАНЮК. - Мы просили сотрудников милиции представиться, показать документы, потому что половина из них были в гражданской одежде».

Но, по словам журналиста, милиционеры проигнорировали их вопросы и стали вести себя более агрессивно.

«Товарищу, который не соглашался надеть наручники, брызнули в глаза из газового баллончика. Я сказал, чем я занимаюсь и предупредил, что это просто так с рук им не сойдет, но понял, что мои слова возымели абсолютно обратный эффект – меня тут же скрутили, кинули лицом к земле, защелкнули наручники на руки, отведенные за спину, и начали избивать ногами и дубинками», - рассказал А. ФУРМАНЮК, отметив, что также поступили и с его братом и друзьями. При этом он добавил, что его брату «приставляли к виску пистолет и говорили, что могут вообще его «сейчас прихлопнуть». «Милиционер с такой силой давил, что на виске у брата осталась гематома круглой формы от дула пистолета… Избивали нас очень сильно – врачи потом зафиксировали переломы ребер, кровоподтеки, гематомы и т. д.», – сообщил журналист.

По его словам, затем их всех «погрузили в машину «Жигули», причем того нашего товарища, которому набрызгали в глаза из баллончика спецсредством, его вообще положили в багажник машины и таким образом доставляли в райотдел».

«Нас доставили в Калининский райотдел милиции, и там меня еще раз избили. Думаю, что это было с их стороны очередным демонстративным проявлением силы», - добавил А. ФУРМАНЮК.

Он сообщил, что у него тогда были при себе служебные документы, удостоверяющие, что он журналист, но правоохранителей это не интересовало. «Они били меня, уже зная, что я журналист. У меня были при себе документы журналиста, но у меня не было возможности их достать, да никто о них и не спрашивал», - сказал А.ФУРМАНЮК.

По его словам, в райотделе милиции их в наручниках продержали около трех часов, затем взяли объяснения и отпустили.

А.ФУРМАНЮК заявил, что о случившемся все четверо написали заявления в областную прокуратуру на имя прокурора области Владимира ГАЛЬЦОВА и зарегистрировали его 20 сентября.

«В областную прокуратуру на имя прокурора области ГАЛЬЦОВА нами написано заявление о противоправных действиях сотрудников милиции, в котором мы изложили все то, что с нами произошло. Это заявление зарегистрировали в областной прокуратуре 20 сентября, до этого не было возможности – не было ни сил, ни времени», - заключил пострадавший журналист.