Скинхеды завтра будут “бить морды” любителям марихуаны?

Любители легких наркотиков выступили против их легализации в Украине. Свой завтрашний “Марш свободы”, который пройдет параллельно с всемирным “Глобал мариуана марш”, организаторы решили посвятить привлечению внимания общества к проблемам наркомании.

Организаторы акции - представители Общественной инициативы “Объективная реальность” – на пресс-конференции не раз акцентировали на том, что это мероприятие не на поддержку легких наркотиков, что его участники не собираются призывать к их употреблению (и сами во время акции не будут употреблять) и не думают требовать их легализации.Они только, по их словам, хотят привлечь внимание к вопросу о декриминализации употребления легких наркотиков.

«Представьте себе, за какие-то 5 грамм вам могут «пришить» криминальную статью», - возмущается член координационного совета «Объективной реальности» Анастасия Безверхая. – А наркодиллеров милиция не трогает, потому что зарабатывает на них деньги».

Также молодые любители «травки» собираются акцентировать внимание на проблеме распространения наркотиков и угрожающих масштабах эпидемии ВИЛ/СПИДа в Украине, отсутствии объективной информации на проблеме. Кроме того – видят проблему в «заангажированости» общества к накркоманам. «Выпил ведро водки – козак! А выкурил «косяк» - по всему селу говорят: наркоман!», - добавляет молодая писательница Ирена Карпа, которая признается, что употребляет легкие наркотики. «Траву курят все, только не все в этом признаются».

В этому году, как рассказали организаторы акции, они ожидают вмешательства в акцию церкви «Посольство Божье» (ее парафиянином, как известно, является мэр Киева Леонид Черновецкий). Как и в прошлом году, когда представители церкви пытались противостоять проведению акции. Пресс-атташе “Марша свободы” Тарас Ратушный рассказал, что в прошлом году участников акции было 400, а представителей «Посольства Божьего» – около 800.

Еще “растаманы” ожидают, что к акции “примкнут” и национал-патриоты из Украинской национальной трудовой партии (УНТП). Последние, по словам Тараса Ратушного, не раз угрожали им “набить морду”. Так что, резюмировал пресс-аташе, “акция будет интересной”.

“Национал-патриоты” УНТП (в народе – “скинхеды”, то есть бритоголовые) на своем сайте призывают последователей провести акцию протеста параллельно с “Маршем свободы”. При этом они называют своих оппонентов “социальными паразитами”, “наркоманами”, “дегенератами”, но заверяют, что их акция протеста будет носить мирный характер.