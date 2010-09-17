В МВФ считают, что экономика Украины уже восстановилась

В Международном валютном фонде считают, что экономика Украины уже восстановилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР в ходе международного финансового форума сегодня в Киеве.

При этом он подчеркнул, что не следует останавливаться на достигнутом.

В МВФ отмечают несколько приоритетных направлений, которые будут содействовать улучшению экономической ситуации. Среди них снижение бюджетного дефицита, а также снижение уровня соотношения государственного долга и ВВП. По информации МВФ, этот показатель в 2008 году был на уровне 20%, в 2009-м – 32-34%, и ожидается, что в 2010-м он составит 40-41%.

“Это не большой долг, но уже и не такой, как был”, - сказал М.АЛЬЕР.

Среди факторов улучшения экономической ситуации он назвал восстановление и развитие банковского сектора, в частности его кредитной составляющей, а также монетарную политику и валютный курс.

Среди прочего М.АЛЬЕР сообщил, что согласно договоренностям в рамках сотрудничества МВФ и Украины правительство до конца текущего года должно завершить рекапитализацию банков.