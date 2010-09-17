Цены на золото второй день подряд бьют исторические рекорды

Цены на золото установили новый исторический рекорд. 17 сентября на торгах в Гонконге стоимость унции золота выросла до 1280,2 доллара, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Предыдущий рекорд цены на золото был установлен накануне, 16 сентября, когда стоимость унции драгоценного металла приблизилась к 1278 долларам. C начала года золото подорожало уже более чем на 14 процентов.

Мировые цены на золото резко выросли за последние несколько дней. 14 сентября в ходе торгов на бирже NYMEX унция золота подорожала более чем на 22 доллара и стала стоить более 1269 долларов. Предыдущий исторический максимум по ценам на золото - свыше 1266 долларов за унцию - был установлен 21 июня.

17 сентября также стало известно, что серебро подорожало до максимума за 30 лет - до 20,745 доллара за унцию, пишет The Wall Street Journal. Прежний рекорд в 20,685 доллара за унцию был зафиксирован 15 октября 1980 года. Всего с начала 2010 года серебро выросло в цене на 23 процента.