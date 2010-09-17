Ахметов купил Киевский ЦУМ

Самый известный универмаг страны - Киевский центральный универмаг ЦУМ - перешел в собственность структур, подконтрольных Ринату Ахметову. Об этом сообщает "Дело".

Официально о продаже самого известного универмага в Украине объявлено не было, однако события, происходящие на предприятии, подтверждают, что у ЦУМа появился новый владелец и им стал Ринат Ахметов.

Как стало известно "Делу", 10 сентября на собрании акционеров ОАО «Киевский центральный универмаг» был полностью сменен менеджмент компании. Был уволен с занимаемой должности член наблюдательного совета Валерий Мазур, который руководил ЦУМом последние 8 лет и которому участники рынка приписывали контроль над универмагом. Лишился своего места в набсовете его сын Вячеслав Мазур, а также представитель Фонда госимущества.

В то же время список персон и компаний, которые вошли в новый набсовет, довольно интересен – все они тесно связаны с группой "СКМ", которая управляет активами Рината Ахметова. Так, в наблюдательный совет ЦУМа, по информации "Дела", вошли Telnet Holdings Limited, Medсo Services Limited, Jassen Enterprises Corp. и Omni International Ventures Limited. Все эти компании – оффшоры, однако они аффелированы с группой "СКМ".