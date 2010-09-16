Киев занял 58 место в мире по дороговизне жизни

Столица Украины заняла 58 место в мире по дороговизне жизни.

Таковы данные ежегодного исследования Prices and Earnings за 2010 год, проводимого швейцарским банком UBS. Эксперты учитывали цены, зарплаты, покупательскую способность населения и годовое колебание курсов доллара и евро. По сравнению с прошлым годом, мы поднялись на одну позицию — были на 59-м месте, пишет "Сегодня".

Дешевле нас Братислава (59 место), Таллинн (61-е), София (66-е) и индийский город Мумбаи, который замыкает список из 73 мегаполисов. Столица Беларуси, например, вообще не фигурирует в этом рейтинге, значит, здесь дешевле даже, чем в индийских городах.

Возможно, нас порадует то, что дороже киевской жизнь в Москве (44-е), Риге (57-е), Пекине (56-е) и Варшаве (52-е). А лидеры рейтинга — Осло (1-е место), Цюрих (2-е) и Женева (3-е), хотя здесь зафиксированы и самые высокие зарплаты. А вот Киев по заработкам вообще в конце списка — на 66-м месте, что сравнимо с заработками в столице Египта, которая на 67-м месте. Меньше всего зарабатывают в Мумбаи.