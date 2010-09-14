Еврокомиссия профинансирует ТЭО двух энергопроектов в Украине

Европейская комиссия профинансирует разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) двух проектов в энергетической сфере Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вчера журналистам президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ после встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Мы профинансируем два ТЭО, которые начнутся на будущей неделе», - сказал он.

Президент Еврокомиссии не уточнил, о каких проектах идет речь, отметив лишь, что эти проекты касаются модернизации украинской газотранспортной системы.