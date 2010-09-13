Против чиновников КГГА открыли еще одно уголовное дело

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Киевской городской государственной администрации, которые выделили 3 га земли для строительства в микрорайоне «Жуляны».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель прокурора столицы Григорий ОСТАФИЙЧУК.

«Органы прокуратуры расследуют уголовное дело в отношении служебных лиц КГГА, которые выделили 3 га для строительства микрорайона «Жуляны», - сказал он, заметив, что на данный момент назначено и проводится судебно-экономическая экспертиза относительно стоимости указанного участка.