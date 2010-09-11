В Евпатории в больницу попали уже 56 учеников одной школы
10:32, 11 сентября 2010Общество
1023 0
Все были на "продленке"
В Евпатории с кишечной инфекцией госпитализированы уже 56 учеников общеобразовательной школы № 12.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Школьники из групп продленного дня начальных классов школы № 12 были госпитализированы на протяжении 10 сентября в инфекционное отделение Евпаторийской детской клинической больницы.
По состоянию на 11 сентября течение заболевания - средней и легкой степени тяжести.
Как сообщал УНИАН, в связи с этим инцидентом в Крым прибыл главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter