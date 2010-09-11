В Евпатории в больницу попали уже 56 учеников одной школы

В Евпатории с кишечной инфекцией госпитализированы уже 56 учеников общеобразовательной школы № 12.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Школьники из групп продленного дня начальных классов школы № 12 были госпитализированы на протяжении 10 сентября в инфекционное отделение Евпаторийской детской клинической больницы.

По состоянию на 11 сентября течение заболевания - средней и легкой степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, в связи с этим инцидентом в Крым прибыл главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.