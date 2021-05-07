В западном и центральном регионах больше всего граждан, которые вообще не слышали об этой акции.

Только треть украинцев положительно относятся к акции «Бессмертный полк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованных на пресс-конференции результатах опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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40% респондентов слышали об акции «Бессмертный полк».

Слышали о ней и положительно относятся 27% опрошенных, знакомы и негативно относятся - 11%. В западном и центральном регионах больше всего граждан, которые вообще не слышали об этой акции (54% и 45% соответственно). Больше всего тех, кто знаком и положительно относится, - на юге и востоке Украины (46% и 35% соответственно).

*** Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова провели опрос с 22 по 29 апреля. В опросе принял участие 2 тыс. 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

Справка УНИАН. Акция «Бессмертный полк» была введена в России в 2012 году. Ее участники на 9 мая идут шествием с портретом своего родственника, который погиб или участвовал во Второй мировой войне.

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Автор: Надя Пришляк