В Виннице изъято почти 14 тонн арбузов

В Виннице работники милиции ликвидировали стихийную точку продажи непригодных для потребления арбузов и изъяли почти 14 тонн этих ягод.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Винницкой области.

По сообщению, сотрудниками ветеринарной милиции совместно с работниками Замостянского райотдела милиции возле автовокзала «Восточный» была выявлена точка по продаже арбузов в неустановленном месте.

Арбузы принадлежали 35-летнему гражданину Азербайджана, а торговля осуществлялась без каких-либо разрешительных документов как на право торговли, так и на продукцию.

Арбузы были изъяты из продажи и направлены в Винницкую областную государственную лабораторию ветеринарной медицины для установления их качества и безопасности для последующего потребления.

Согласно заключению лабораторных исследований, изъятая продукция не пригодна для потребления и подлежит уничтожению.

Владелец некачественной продукции привлечен к административной ответственности по ст. 160 КУоАП Украины «Торговля с рук в неустановленных местах».