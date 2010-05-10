Счетная палата прикинула дыру в бюджете-2010 – 5-10 миллиардов

Вопреки оптимистичным заявлениям правительства, доходы общего фонда бюджета в 2010 году не будут выполнены примерно на 10 млрд грн, пишет Коммерсант-Украина, ссылаясь на отчет Счетной палаты о выполнении госбюджета в I полугодии, направленный президенту, правительству и парламенту.

Основными причинами этого аудиторы называют налоговые переплаты и ограничение возмещения НДС. По мнению экспертов, Кабмину будет сложно отказаться от административного ресурса, и он не сможет выполнить обещание ликвидировать долг по возврату НДС. Чтобы не допустить роста дефицита, правительство и в дальнейшем не будет финансировать капитальные программы, на которые в I полугодии было выделено всего 0,1% бюджетных средств.

Аудиторы подсчитали, что в январе-июне в общий фонд бюджета поступило 89,9 млрд грн (92,3% от плана), или всего 41% от годового объема. Невыполнение могло оказаться еще более значительным, если бы не административное вмешательство Кабмина. В СП утверждают, что 7,6% всех доходов бюджета получено за счет невозмещения НДС - сумма возмещения НДС сократилась вдвое по сравнению с I половиной 2009 года – на 7,7 млрд грн, что позволило Кабмину вернуть лишь 31,3% от годового объема. Контролеры уверены, что оформление задолженности по возмещению НДС на 16,4 млрд грн облигациями является "временной мерой, которая не будет содействовать устранению причин их накопления и усовершенствованию администрирования".

Фактором риска для выполнения бюджетных показателей являются и налоговые переплаты, которые в январе-июне выросли на 305 млн грн, до 14,61 млрд грн. Среди административных факторов СП отмечает отчисление Нацбанком 5,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше, чем в 2009 году, а также повышение ставок акцизного сбора на сигареты, пиво и нефтепродукты. Их рост на фоне сокращения производства обеспечил дополнительные 3,5 млрд грн. "Административные факторы обеспечили увеличение доходов общего фонда бюджета почти на 13 млрд грн",– говорят в СП. Учитывая фискальные риски, невыполнение плана доходов общего фонда в 2010 году составит как минимум 10 млрд грн. Включая доходы спецфонда, недобор сократится до 5 млрд грн.