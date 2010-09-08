В Севастополе прорвало канализационный коллектор

7 сентября в Гагаринском районе Севастополя на территории садово-огороднического товарищества „Рыбак-7” из-за длительной эксплуатации произошел прорыв подземного железобетонного канализационного коллектора (диаметр 1200 мм) с выбросом неочищенных стоковых вод в почву в объеме около 1000 кубометров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на время проведения аварийно-восстановительных работ КП „Севгорводоканал” ограничило подачу питьевой воды до санитарно обоснованных норм в Гагаринский и Ленинский районы города.

По состоянию на 7 часов утра 8 сентября аварийно-восстановительные работы продолжаются. В них задействованы аварийные бригады КП „Севгоркводоканал” в количестве 10 чел. и 2 ед. техники.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в г. Севастополь.