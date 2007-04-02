Цунами в Тихом океане: есть погибшие и пропавшие без вести

На Соломоновы острова в ночь на понедельник обрушилось цунами, вызванное мощным землетрясением на юге Тихого океана. По предварительным данным, погибли восемь человек, включая шестерых детей, десятки получили ранения, разрушены сотни домов. Поступают разрозненные сообщения о пропавших без вести. Как сообщает телеканал CNN, предупреждение о цунами было также распространено в Индонезии, Папуа - Новой Гвинее и Австралии. До Курил волна не дойдет.

Представитель Соломоновых островов - небольшого государства на юго-западе Тихого океана - сообщил, что в результате стихии на западе архипелага пострадали по меньшей мере 25-30 тысяч человек.

По данным местных властей, высота цунами на острове Шуазель на западе Соломоновых островов достигла 10 метров. Цунами прорвалось вглубь территории на 500 метров. Смыты две деревни.

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