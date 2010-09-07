В Харькове горел торгово-офисный центр

В Дзержинськом районе Харькова в помещении на втором этаже четырехэтажного здания, в котором расположены магазины, кафе и офисы, возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар локализовали 17 отделений Государственной пожарной охраны.

По данным Центра общественных связей Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, пожар в здании, где расположены несколько магазинов, ночной клуб и редакция коммунальной службы новостей "Харьковские известия", начался около 20.30.

По предварительным данным, загорелась перегородка между первым и вторым этажами здания (на первом этаже находится ночной клуб, на втором – редакция службы новостей). Позже огонь перекинулся на третий и четвертый этажи, где находятся офисы частных фирм.

Около 22.00 здание обесточили, после чего работникам офисов разрешили вынести уцелевшую технику. Затем пожарные стали заливать помещение пеной.

По данным управления МЧС, пожар был локализован около 6.30. Огонь распространился на территории 500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.