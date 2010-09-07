Министр обороны: противотанковое оружие нужно всем

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ убежден, что предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса должны более активно принимать участие в международных выставках вооружений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, об этом он заявил в польском городе Кельце, где принял участие в открытии и работе 18-й Международной выставки оборонной промышленности.

“Необходимо больше себя презентовать, заявлять о себе. У нас есть все необходимое для того, чтобы заявить о себе на подобных выставках вооружений”, - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

Как отметил глава отечественного оборонного ведомства, в авиационной сфере украинские предприятия ОПК могут составить достойную конкуренцию предприятиям ведущих стран мира.

“В авиационной сфере мы находимся если не в первой тройке, то точно в первой пятерке”, - сказал министр обороны Украины.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, предприятия украинского ОПК имеют все возможности создавать современные образцы противотанковых вооружений, имеют достижения в области радиолокации.

“Это то, что нужно всем. Мы сделаем все возможное для того, чтобы украинские Вооруженные силы имели на своем вооружении самые современные образцы вооружений и военной техники”, - заверил М.ЕЖЕЛЬ.

По данным Минобороны, на выставке оборонной промышленности в Кельце М.ЕЖЕЛЬ посетил экспозицию двух украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса - научно-производственного объединения “Аэротехника” и НПФ “Адрон”, экспозицию Войска Польского, экспозиции предприятий ОПК Израиля, Германии и других стран.

Также в рамках работы 18-й Международной выставки оборонной промышленности М.ЕЖЕЛЬ ознакомился с выставочной экспозицией ведущего концерна ОПК Польши “Бумар” и провел встречу с генеральным директором этой компании Эдвардом НОВАКОМ.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в Киеве состоялся Первый Всеукраинский Форум оборонной промышленности, организаторы которого заявили, что при сохранении нынешнего финансирования оборонной отрасли Украины, через 3-5 лет производить вооружения и военную технику в Украине будет просто некому, что подходы государства к финансированию и реформированию ОПК были и остаются неадекватными и не позволяют надеяться на прекращение той стагнации, которая происходит сейчас в отрасли.