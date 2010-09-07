Госслужба не должна иметь привилегий на рынке охранных услуг

Кабинет министров Украины из-за коррупционных рисков отказался от намерений расширить перечень предприятий и организаций, которые подлежат обязательной охране исключительно подразделениями Государственной службы охраны.

Как сообщили УНИАН в Бюро по вопросам антикоррупционной политики, такое решение было принято по результатам антикоррупционной экспертизы.

Согласно экспертизе, расширение перечня охраняемых ГСО объектов "привело бы к более значительным расходам из бюджета, а также установления привилегированного положения для Государственной службы охраны на рынке деятельности охранорганизаций".

"По результатам антикоррупционной экспертизы проекта акта Кабинет министров поручил МВД и другим заинтересованными органами пересмотреть перечень таких объектов, существенно его сократить и определить реальные потребности в охране только объектов повышенной опасности и необходимых для обеспечения национальной безопасности и общественных интересов", - сказал директор Бюро по вопросам антикоррупционной политики Руслан РЯБОШАПКА.

По его словам, данный перечень объектов будет сокращен, конкретизирован и обоснован. "Эти шаги будут содействовать развитию конкурентной среды на рынке охранных услуг, прозрачности государственного управления и существенному уменьшению использования бюджетных средств", - считает директор Бюро.