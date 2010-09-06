Китайские миллиарды может отпугнуть украинская коррупция?
Эксперт: демократия Пекин не интересует
Поступлению в Украину инвестиций из Китая может помешать уровень коррупции в стране, считает директор Международного института демократий Сергей Таран.
В интервью "Deutsche Welle" он отметил заинтересованность Пекина в воплощении инвестиционных проектов в Украине.
Эксперт не исключил, что они таки будут внедрены, поскольку - в отличие от стран Запада - Пекин не связывает свои инвестиции с развитием демократии в Украине.
"Китай заинтересован в том, чтоб инвестировать, но здесь все зависит от украинской власти", - отметил Таран.
"Так как при нынешнем уровне коррупции инвестировать даже такой стране, как Китай, будет очень тяжело", - подчеркнул эксперт.
Таран также предположил, что сближение Киева и Пекина может повлиять на расстановку политических сил в мире.
В свою очередь, кандидат политических наук Александр Палий считает, что ни США, ни Россия не будут раздражены сотрудничеством Украины с Китаем.
Он считает заявление президента Украины Виктора Януковича о непризнании независимости Тайваня таким, которое соответствует национальным интересам и продолжает традицию украинской дипломатии по однозначной поддержке территориальной целостности государств.
Как известно, Янукович, находясь в Гонконге, призвал китайских предпринимателей инвестировать в Украинскую экономику.
По итогам официального визита президента Украины в Китай подписан ряд двусторонних соглашений, отменен визовый режим с Гонконгом и достигнуты договоренности об инвестиционных проектах объемом около 4 миллиардов долларов.