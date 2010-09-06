Китайские миллиарды может отпугнуть украинская коррупция?

Поступлению в Украину инвестиций из Китая может помешать уровень коррупции в стране, считает директор Международного института демократий Сергей Таран.

В интервью "Deutsche Welle" он отметил заинтересованность Пекина в воплощении инвестиционных проектов в Украине.

Эксперт не исключил, что они таки будут внедрены, поскольку - в отличие от стран Запада - Пекин не связывает свои инвестиции с развитием демократии в Украине.

"Китай заинтересован в том, чтоб инвестировать, но здесь все зависит от украинской власти", - отметил Таран.

"Так как при нынешнем уровне коррупции инвестировать даже такой стране, как Китай, будет очень тяжело", - подчеркнул эксперт.

Таран также предположил, что сближение Киева и Пекина может повлиять на расстановку политических сил в мире.

В свою очередь, кандидат политических наук Александр Палий считает, что ни США, ни Россия не будут раздражены сотрудничеством Украины с Китаем.

Он считает заявление президента Украины Виктора Януковича о непризнании независимости Тайваня таким, которое соответствует национальным интересам и продолжает традицию украинской дипломатии по однозначной поддержке территориальной целостности государств.

Как известно, Янукович, находясь в Гонконге, призвал китайских предпринимателей инвестировать в Украинскую экономику.

По итогам официального визита президента Украины в Китай подписан ряд двусторонних соглашений, отменен визовый режим с Гонконгом и достигнуты договоренности об инвестиционных проектах объемом около 4 миллиардов долларов.

Украинская правда