В России вслед за гречкой начал дорожать картошка

07:10, 06 сентября 2010
Общество
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Но уже поступает белорусская продукция

Последние двадцать лет август в Российской Федерации был месяцем дешевого картофеля. В это время на прилавках традиционно появляется новый урожай, и цены, как показывает Росстат, падают как минимум на 10-15%. В этом году "второй хлеб" в среднем по стране снизился в цене только на 0,6%. А по итогам последней недели он подорожал на 0,4 %, пишет "Российская газета".

Сейчас почти во всех регионах картофель в оптовой продаже стоит от 13 до 16 руб., тогда как в прошлом году ценовая планка была не выше 6-7 руб. Фермеры в один голос обещают еще повысить цену.

Однако эксперты отмечают, что ситуация тяжелая не во всех регионах, а картофель в сельхозпредприятиях выкопан пока только с площади 18,9 тысячи гектаров, в то время как общая площадь посевов - 2,2 миллиона гектаров. Аналитики предполагают, что оптовые цены больше не повысятся и останутся на уровне 16-17 руб. Но в таком случае в рознице картофель будет стоить около 25 руб. за кило.

Подняться ценам также не даст белорусская картошка, которая уже начала поступать на региональные рынки по средней цене 20 руб.

 

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