Днепропетровск может потерять статус города-миллионника уже в этом году

Численность населения Днепропетровска на сегодня составляет 1.006.300 человек, с начала года она сократилась на свыше 7 тысяч. Такие данные обнародовало Главное управление статистики в Днепропетровской области.

Если темпы сокращения сохранятся, уже в этом году Днепропетровск может потерять статус «миллионника».

По данным из управления статистики, общее снижение численности населения произошло за счет его естественного сокращения на 2,3 тысяч человек и за счет миграционного сокращения почти на 5 тысяч.

Среди выбывших из Днепропетровска две трети выехали в города и районы области, почти треть – в другие области Украины, и немного больше 2% – за границу.