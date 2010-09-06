Днепропетровск может потерять статус города-миллионника уже в этом году
00:50, 06 сентября 2010Общество
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ГУ статистики наводит цифры
Численность населения Днепропетровска на сегодня составляет 1.006.300 человек, с начала года она сократилась на свыше 7 тысяч. Такие данные обнародовало Главное управление статистики в Днепропетровской области.
Если темпы сокращения сохранятся, уже в этом году Днепропетровск может потерять статус «миллионника».
По данным из управления статистики, общее снижение численности населения произошло за счет его естественного сокращения на 2,3 тысяч человек и за счет миграционного сокращения почти на 5 тысяч.
Среди выбывших из Днепропетровска две трети выехали в города и районы области, почти треть – в другие области Украины, и немного больше 2% – за границу.
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