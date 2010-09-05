Янукович о новаторских идеях и драматургической классике

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил коллектив Одесского академического русского драматического театра по случаю его 135-летия.

“Ваше учреждение - одно из старейших и любимейших культурных учреждений, которое снискало заслуженное признание яркими постановками драматургической классики”, - отмечается в приветствии, текст которого размещен на Официальном сайте Главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ценит усилия коллектива, направленные на профессиональное совершенствование, поиск новаторских идей, налаживание плодотворных творческих коммуникаций. “Ярким свидетельством этого является растущая популярность Международного театрального фестиваля "Встречи в Одессе", - отметил Президент.

Он пожелал коллективу театра крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачной реализации будущих сценических проектов.