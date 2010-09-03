Греко-католическая церковь открыла дьяковскую школу

По инициативе Епископа Ивано-Франковского УГКЦ Кир Владимира (ВИЙТЫШИНА) начала свою деятельность школа дьяковства.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской епархии УГКЦ. Участниками школы стали дьяки прихода Ивано-Франковской епархии, а также молодые люди, желающие овладеть этой наукой. Учить дьяков будут в течение полутора лет по специальной программе. Цель такой инициативы - повысить уровень дьяковства в епархии.

Школа начала свою работу в помещении Ивано-Франковского «Каритаса», где будущие дьяки имеют все условия для проживания, питания и обучения.