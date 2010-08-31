Госкомстат: украинцы в январе-июле оплатили ЖКУ на 101,9%

Жители Украины в январе-июле текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 18 млрд. грн., что составляет 101,9% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской и Киевской областях (112,7-109,3%), самый низкий – в Севастополе и Одесской области (67,3% и 93,3%, соответственно).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в июле т.г. увеличились на 0,3%, по сравнению с июлем 2009 года, и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 186,5 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле уменьшилась на 3,9%, по сравнению с июнем текущего года, и на начало августа составила 10 млрд. 044 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4 месяца. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны, кроме Киева и Севастополя.

В частности, в июне т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 31,6% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 27,3%, за вывоз бытовых отходов - 22,9%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 21,4%, за газоснабжение – 19,8%.

В январе-июле т.г. население оплатило за электроэнергию 4 млрд. 300,8 млрд. грн., что составляет 133,4% начисленных за этот период сумм. Среди регионов наивысший уровень оплаты электроснабжения наблюдался в Одесской, Закарпатской и Херсонской областях (195,7-191,5%) с учетом погашения долгов предыдущих периодов, самый низкий – в Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях (77%-93,4%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало августа составляла 2 млрд. 788,1 млн. грн.

В январе-июле население заключило 53,4 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 107,9 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 106,3 млн. грн.

Справка УНИАН. Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд. грн., что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.