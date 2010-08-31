"АэроСвит" ввел бесплатную доставку пассажиров из Молдовы

Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" организовала бесплатную доставку автотранспортом пассажиров из Кишинева на авиарейсы компании в/из аэропорта "Одесса".

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, шаттл по маршруту Кишинев-Одесса-Кишинев курсирует ежедневно.

В частности, новый наземный рейс обеспечит подвозку к маршрутам "АэроСвита" из Одессы в Милан, Афины, Стамбул, Ларнаку, Калининград и другие города, а также доставку в Кишинев авиапассажиров, прилетевших в Одесский аэропорт.

Пассажирам "АэроСвита" транспортировка шаттлом предоставляется бесплатно.

Билеты на интермодальную перевозку автотранспортом и самолетом через Одессу в конечный пункт полета "АэроСвитом", а также в обратном направлении, можно оформить через глобальные системы бронирования. Помимо этого желающие могут приобрести билет отдельно на рейсы шаттла между Кишиневом и Одессой.

В целом в период летней навигации 2010 г. "АэроСвит" совместно с перевозчиками-партнерами выполняет из Одессы 74 авиарейса в неделю в Афины, Варшаву, Калининград, Киев, Ларнаку, Милан, Москву, Прагу, Ригу, Санкт-Петербург, Стамбул, Тель-Авив и Тбилиси.

Справка УНИАН. Компания "Аэросвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года авиакомпания обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных.

Собственный флот компании "АэроСвит – Украинские Авиалинии" на сегодняшний день состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместно с другими украинскими перевозчиками-партнерами "АэроСвит" использует на ряде маршрутов самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Антонов-148.

Авиакомпания "АэроСвит" создана в форме закрытого акционерного общества. На сегодняшний день Фонд государственного имущества Украины владеет 22,4% акций авиаперевозчика, нидерландская компания Gilward Investments B.V. - около 38%. Еще трем украинским компаниям принадлежат около 40% акций "АэроСвита", в том числе "ГенАвиаИнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% и "Бюро" - 4,8%.