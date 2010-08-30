Янукович привез из Германии краденую картину

Президент Украины Виктор Янукович привез в Украину картину Караваджо “Поцелуй Иуды”, которая была передана украинской делегации во время его официального визита в Германию.

Как сообщили в пресс-службе Президента, планируется отреставрировать картину в Киеве лучшими специалистами с привлечением иностранных экспертов. После реставрации картина будет возвращена в одесский музей, откуда она была похищена, но только после того, как в Музее будет установлен надлежащий уровень охраны.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине состоялась церемония передачи украинской стороне картины Микеланджело Меризи да Караваджо «Поцелуй Иуды». Сенатор Берлина вместе с генпрокурором ФРГ, руководством Берлинской картинной галереи и представители немецкой федеральной полиции передали министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЁВУ полотно, которое под охраной украинской стороны, а также немецкой полиции было доставлено на аэродром.

Картину Караваджо «Поцелуй Иуды» или «Взятие Христа под стражу» похитили из Одесского музея Западного и Восточного искусства в августе 2008 года. 25 июня этого года в городе Берлин работники уголовного розыска МВД Украины совместно с немецкими коллегами задержали членов транснациональной группы, а похищенную картину изъяли у преступников.