"Поцелуй Иуды" сегодня вечером вернется в Украину

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ получил от генерального прокурора Германии похищенную преступниками в Одессе картину Караваджо «Поцелуй Иуды» и сегодня доставит ее в Украину спецсамолётом.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Берлине состоялась церемония передачи украинской стороне картины Микеланджело Меризи да Караваджо «Поцелуй Иуды».

Сенатор Берлина вместе с генпрокурором ФРГ, руководством Берлинской картинной галереи и представители немецкой федеральной полиции передали А.МОГИЛЁВУ полотно, которое под охраной украинской стороны, а также немецкой полиции будет доставлено на спецсамолет и вместе с украинской официальной делегацией сегодня поздним вечером будет перевезено в Украину.

«Если Президент здесь, он считает, что должен возвращать в Украину национальные реликвии», - отметил советник министра внутренних дел Константин СТОГНИЙ.

Он также сообщил, что трое украинских граждан, которые похитили картину и были задержаны в Берлине, сейчас находятся под стражей и ожидают экстрадицию в Украину, где предстанут перед судом после завершения следствия.

К.СТОГНИЙ также сообщил, что где-то через 10 дней МВД Украины проинформирует о завершении операции по возвращению на родину из-за границы других национальных культурных реликвий, в частности некоторых предметов из ограбленных скифских курганов.

Как сообщал УНИАН, картину Караваджо «Поцелуй Иуды» или «Взятие Христа под стражу» похитили из Одесского музея Западного и Восточного искусства в августе 2008 года. 25 июня этого года в городе Берлин работники уголовного розыска МВД Украины совместно с немецкими коллегами задержали членов транснациональной группы, а похищенную картину изъяли у преступников.