Костусев выложил карты: дефицит гречки в Украине - 60 тысяч тонн

Антимонопольный комитет Украины считает, что ситуация на рынке гречки вызвана объективными факторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола в Киеве председатель комитета Алексей КОСТУСЕВ.

Он отметил, что комитет обеспокоен ситуацией на рынке гречки, однако считает, что ситуация вызвана объективными факторами. Глава АМК сказал, что в Украине ежегодно сокращаются посевные площади под этой культурой и снижается ее урожайность. Так, в 2010 году посевные площади под гречихой составили 215 тыс. га против 273 тыс. га в 2009 году, и 425 тыс. га в 2005 году.

А.КОСТУСЕВ, ссылаясь на прогнозы экспертов, сообщил, что в текущем году валовой сбор гречихи составит 160 тыс. тонн, что позволит произвести 90 тыс. тонн гречневой крупы. При этом, по оценкам экспертов, внутреннее потребление этого продукта в Украине составляет 150 тыс. тонн в год.

А.КОСТУСЕВ отметил, что, учитывая прогнозы экспертов в текущем году, Украину ожидает дефицит гречневой группы, подчеркнув, что это объективная ситуация. Он отметил, что ранее в Украину поступала гречневая крупа из Российской Федерации, которая была дешевле украинской и вынуждала украинских производителей понижать цены.

В текущем же году в РФ также дефицит этой культуры, и она сама вынуждена импортировать ее из Китая.

А.КОСТУСЕВ сообщил, что для стабилизации ситуации на рынке гречневой группы АМК обратился к Президенту Украины и премьер-министру с рядом предложений, в частности, комитет предлагает для повышения валового сбора гречихи ввести регулирование севооборота, также рекомендует закупить в продовольственные резервы гречку урожая 2010 года в объеме 10% от годового потребления, то есть не менее 15 тыс. тонн.

Кроме того, АМК выступает за введение регулирования цен на гречневую крупу по всей производственной цепочке – от производства, упаковки, до розничных сетей.