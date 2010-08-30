В Днепропетровске на похоронах перевернулся автобус: 11 раненых
11:51, 30 августа 2010Общество
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Трое - в тяжелом состоянии
Вчера возле Сухачевского кладбища в Ленинском районе Днепропетровска съехал на обочину дороги и перевернулся пассажирский микроавтобус «Мерседес», который вез похоронную процессию.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, в результате ДТП пострадали 11 человек из 18, находившихся в маршрутке.
Шестеро пострадавших госпитализированы, трое из них - в тяжелом состоянии.
Согласно предварительным данным, причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие на подъеме.
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