В Днепропетровске на похоронах перевернулся автобус: 11 раненых

11:51, 30 августа 2010
Общество
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Трое - в тяжелом состоянии

Вчера возле Сухачевского кладбища в Ленинском районе Днепропетровска съехал на обочину дороги и перевернулся пассажирский микроавтобус «Мерседес», который вез похоронную процессию.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, в результате ДТП пострадали 11 человек из 18, находившихся в маршрутке.

Шестеро пострадавших госпитализированы, трое из них - в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие на подъеме.

 

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