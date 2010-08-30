В Днепропетровске на похоронах перевернулся автобус: 11 раненых

Вчера возле Сухачевского кладбища в Ленинском районе Днепропетровска съехал на обочину дороги и перевернулся пассажирский микроавтобус «Мерседес», который вез похоронную процессию.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, в результате ДТП пострадали 11 человек из 18, находившихся в маршрутке.

Шестеро пострадавших госпитализированы, трое из них - в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие на подъеме.