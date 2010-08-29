Свекр зарезал невестку на глазах у внука

В Тростянецком районе Сумской области свекр в разгаре семейного конфликта убил свою невестку.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным милиции, 67-летний преступник дважды перерезал горло жене своего сына, в результате чего она умерла.

Причиной такой агрессии стражи порядка называют имущественные домогательства невестки, которая после 15 лет замужества подала на развод.

“Это не давало спать по ночам свекру, поскольку женщина требовала немедленного раздела квартиры, где жила вместе со свекром и двумя детьми. Из-за взаимных претензий в семье часто возникали скандалы. Их апогеем и стала ссора на глазах у внука, когда свекор в порыве гнева схватил нож и ударил им 32-летнюю невестку. Последняя умерла на месте. Двое ее детей остались сиротами”, - отметили в пресс-службе областного главка милиции.

Относительно злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьей 151 («преднамеренное убийство») Уголовного кодекса Украины. Преступнику угрожает 15 лет лишение свободы.