Директор Евро-2012: мы теперь намного больше уверены в успехе

Директор Турнира Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН отметил прогресс в подготовке Харькова к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжественного открытия в Харькове нового пассажирского терминала международного аэропорта.

«Мы видим большие изменения и прогресс за последние четыре месяца. Мы очень довольны этим шагом вперед в правильном направлении. В последующие 16 месяцев еще много следует сделать, но мы намного больше уверены в успехе в 2012 году», - сказал М.КАЛЛЕН.

«Очень хорошо, - прибавил он, - что все сделано своевременно, вы видите, что обещания осуществляются, и это прекрасно, что открыт новый терминал. Теперь мы можем видеть нашу хорошую совместную работу. Я думаю, что это очень хороший аэропорт, и он изменит жизнь города, будет большое движение, много людей, и это - здорово».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове состоялось торжественное открытие новопостроенного терминала международного аэропорта в рамках подготовки Украины к Евро-2012. В мероприятиях принял участие и выступил с речью Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Терминал открыт на несколько месяцев раньше запланированного. Объект полностью построен на средства частного инвестора Александра ЯРОСЛАВСКОГО. Общая стоимость проекта – около 80 млн. дол..