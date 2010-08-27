Королевская видит, что бизнес-климат в стране ухудшается

Сокращение прямых иностранных инвестиций в Украину свидетельствует об ухудшении бизнес-климата в стране и негативных прогнозах развития отечественной экономики.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя сокращение на 34% прироста иностранных инвестиций в первом полугодии 2010 года, по сравнению с предыдущим годом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

«Несмотря на рост инвестиций из России и оффшоров, общий уровень инвестиций в страну упал. Это свидетельствует об ухудшении инвестиционного климата, негативных прогнозах иностранных инвесторов по экономической ситуации в Украине и ожидании нестабильности на рынках страны, – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Особенно тревожит уменьшение на 226,5 млн. долл. капитала прямых иностранных инвесторов на промышленных предприятиях».

По мнению главы парламентского комитета, рост объемов поступлений в Украину из Кипра и Люксембурга обусловлен ужесточением политики международного сообщества в отношении оффшоров, а также изменением внутриполитической ситуации в стране. «Смена власти в Украине способствовала возвращению в страну капиталов ряда финансово-промышленных групп, которые в 2005 году предприняли «уход в оффшор», – говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Также сменой политического вектора можно объяснить и повышенную активность инвесторов из России, которые пытаются скупить самые ликвидные украинские активы. В то же время, происходит отток прямых иностранных инвестиций, пришедших ранее из высокоразвитых стран Евросоюза и США, что является негативным индикатором реального состояния украинской экономики».

Депутат считает, что ситуацию можно изменить, проведя широкомасштабный аудит законодательства, регулирующего сферу привлечения иностранных инвестиций, а также, приняв ряд законов, направленных на улучшение общего бизнес-климата в стране с дальнейшим жестким контролем над их соблюдением. «Привлечение иностранных инвестиций должно стать одной из главных задач власти, – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Для этого необходимо активизировать разработку региональных инвестпроектов, а также сделать открытой и прозрачной реализацию крупных инвестиционных проектов в рамках закона о государственно-частном партнерстве».

Пресс-служба комитета ВР приводит данные Госкомстата, согласно которым, в первом полугодии 2010 года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 1782,8 млн. долл. прямых инвестиций, что составляет 66% от поступлений аналогичного периода предыдущего года.

Из стран ЕС поступило 1179,0 млн. долл. (66,1% общего объема), из стран СНГ - 418,7 млн. долл. (23,5%), из других стран мира - 185,1 млн. долл. (10,4%). В то же время капитал нерезидентов уменьшился на 534,0 млн. долл.

Выросли объемы капитала из РФ - на 323,4 млн. долл., Кипра - на 150,7 млн. долл., Люксембурга - на 101,6 млн. долл., Казахстана - на 97,4 млн. долл.

При этом уменьшились объемы капитала инвесторов из США на 89,6 млн. долл., Греции - на 45,5 млн. долл., Соединенного Королевства – на 77,8 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в Украину, на 1 июля 2010 г. составил 40 млрд. 402,1 млн. долл., что на 1,2% больше объемов инвестиций на начало 2010 г., и в расчете на одного человека составляло 880,7 долл.