Зарплата шахтерам вот-вот будет выплачена на 100%

Заработная плата шахтерам в ближайшие два дня будет выплачена на 100%, гарантирует председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам губернатора, угольная промышленность региона получила деньги из госбюджета для выдачи заработной платы горнякам и на другие нужды отрасли.

«Всего в этом месяце получено более 430 млн. грн. и на лавы, и на реструктуризацию, ну и 346 млн. грн. - на зарплату», - констатировал А.БЛИЗНЮК.

Поэтому, подчеркнул он, «в течение ближайших двух дней заработная плата (горнякам) будет выплачена на 100%».

Справка УНИАН. 29 августа угольщики будут отмечать свой профессиональный праздник - День шахтера.