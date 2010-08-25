В Украине с начала года 6 людей умерли от малярии

В Украине в этом году было зарегистрировано 32 случая малярии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заведующий лабораторией кишечных инфекций и паразитоза Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Академии медицинских наук Анатолий ЗАРИЦКИЙ.

По его словам, речь идет о случаях, когда люди из поездок в теплые страны привезли данное заболевание. При этом он отметил, что 6 лиц, больных малярией, умерли, и это связано с тем, что они поздно обратились к медикам.

Также, по данным А.ЗАРИЦКОГО, в этом году в Украине на 22% увеличилась заболеваемость сальмонеллезом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В частности, зарегистрировано 5,5 тыс. лиц, которые заболели сальмонеллезом. Он отметил, что это связано с погодными условиями – жаркой погодой, а также с тем, что ухудшился ветеринарный контроль за пищевыми продуктами. По словам специалиста, часто именно на стихийных рынках продается продукция, качество которой никем не контролируется.

Вместе с тем А.ЗАРИЦКИЙ отметил, что заболеваемость дизентерией уменьшилась на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Между тем, по его словам, уже в этом году свыше тысячи людей заболела дизентерией.

В то же время А.ЗАРИЦКИЙ подчеркнул, что никакой “особенной ситуации” в Украине с инфекционными болезнями не наблюдается. Хотя, добавил он, из-за экстремальной жары общий уровень заболеваемости несколько вырос по ряду инфекционных болезней.