Минобороны просит у правительства 13,6 млрд. грн

На 2011 год Министерство обороны просит у правительства 13,6 млрд. грн. бюджетного финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник сообщил журналистам министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ.

“По сравнению с нынешним годом оборонный бюджет 2011 года будет увеличен на 2,8 млрд. гривен”, - отметил он.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, в бюджетное предложение на 2011 год на потребности Министерства обороны заложены 13,6 млрд. грн. При этом, уточнил министр, почти вся эта сумма – по общему фонду.

М.ЕЖЕЛЬ также отметил, что 21 августа руководство Министерства обороны «бок о бок работало с руководством Министерства финансов по обоснованию бюджетного предложения на 2011 год». «На протяжении трех часов мы совместно рассматривали каждую статью, каждую позицию», - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

В то же время министр обороны признал, что сумма 13,6 млрд. грн. не «является той, которая в полной мере удовлетворила бы потребности Вооруженных сил Украины».

«На протяжении последних шести лет Вооруженные силы финансировались по остаточному принципу. И сегодня найти ту цифру бюджета, которая бы полностью отвечала потребностям армии, достаточно сложно. Но то, что сегодня может государство, оно это для Вооруженных сил делает», - заявил М.ЕЖЕЛЬ.