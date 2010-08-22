Торжественно открыт памятник Ивану Огиенко

В поселке Брусилов Житомирской области, на родине украинского языковеда, историка, государственного и церковного деятеля Ивана Огиенко торжественно открыт ему памятник.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах по этому случаю возле музея И.Огиенко приняли участие руководители областной и районной власти, народный депутат Украины Иван ЗАЕЦ, земляк брусиловчан, экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, ведущие украинские писатели, общественность, историки и журналисты.

Построен на средства спонсоров, власти и общественности бронзово-гранитный памятник открыли руководители области.

Комментируя события журналистам, глава облгосадминистрации Сергей РЫЖУК сообщил, что открытием памятника всемирно известному ученому, профессору, министру Украинской народной республики, поэту Ивану Огиенко, или же как его еще называли – митрополиту Иллариону, на Житомирщине продолжается давно начатое чествование его памяти.

Справка УНИАН. И.Огиенко является выдающимся украинским языковедом, государственным и церковным деятелем и педагогом. В последние годы имя И.Огиенко и его научное наследство все активнее возвращаются в Украину. В Киеве и Львове в последние годы значительными тиражами переизданы его самые главные фундаментальные труды – «Украинская культура», «История украинского литературного языка» и другие. На Житомирщине основана и ежегодно вручается всеукраинская премия за достижения на литературной и исторической ниве, которая носит имя И.Огиенко.