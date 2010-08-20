Мошенница обещала содействие начальника налоговой милиции

Налоговики разоблачили мошенницу, которая выдавала себя за доверенное лицо первого заместителя председателя ГНА Украины – начальника налоговой милиции Виктора ШЕЙБУТА.

Как сообщили УНИАН в Управлении внутренней безопасности Государственной налоговой администрации Украины, эта женщина, как бывшая работница ГНА в Киеве, требовала взятки от бизнесменов за якобы решение начальником налоговой милиции В.ШЕЙБУТОМ проблемных вопросов.

Сколько людей обманула мошенница, сейчас выясняет прокуратура Киева, которая возбудила уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В то же время налоговики установили, что до своего ареста мошенница успела обмануть граждан на 49,3 тыс. дол. и 6 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении, это не первый случай мошеннического бизнеса вокруг налоговой службы. В Управлении внутренней безопасности ГНА сообщили, что им приходилось пресекать действия дельцов, которые, представляясь налоговиками, обходили предприятия и фирмы и во избежание проблем с работниками налоговой службы или за решение их во время предстоящих проверок требовали периодическую плату за так называемое крышевание.