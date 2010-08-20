Янукович глубоко скорбит в связи со смертью Олеся Ульяненко
19:25, 20 августа 2010Общество
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Сообщает пресс-служба Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования в связи со смертью известного украинского писателя Олеся УЛЬЯНЕНКО.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
“Глубоко скорблю по поводу преждевременной смерти талантливого украинского литератора Олеся УЛЬЯНЕНКО”, - отметил глава государства и выразил искренние соболезнования матери, близким и друзьям писателя, его многочисленным поклонникам.
Как сообщал УНИАН, украинский писатель О.УЛЬЯНЕНКО умер 18 августа на 49-м году жизни.
О.УЛЬЯНЕНКО известен своим романом "Сталинка", за который в 1997 году получил малую Шевченковскую премию. Всего писатель написал около 20 романов.
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