Янукович глубоко скорбит в связи со смертью Олеся Ульяненко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования в связи со смертью известного украинского писателя Олеся УЛЬЯНЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

“Глубоко скорблю по поводу преждевременной смерти талантливого украинского литератора Олеся УЛЬЯНЕНКО”, - отметил глава государства и выразил искренние соболезнования матери, близким и друзьям писателя, его многочисленным поклонникам.

Как сообщал УНИАН, украинский писатель О.УЛЬЯНЕНКО умер 18 августа на 49-м году жизни.

О.УЛЬЯНЕНКО известен своим романом "Сталинка", за который в 1997 году получил малую Шевченковскую премию. Всего писатель написал около 20 романов.