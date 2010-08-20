В Мелитополе отменили мероприятия ко Дню Независимости

В Мелитополе в связи со смертью мэра Дмитрия СЫЧЕВА, который сегодня скончался в больнице от травм, полученных в ДТП 4 августа, отменены городские мероприятия, приуроченные к празднованию 19-летия Независимости Украины.

По данным пресс-службы Мелитопольской мэрии, сегодня "на брифинге первый заместитель городского головы Александр РЫЖКОВ и заместитель городского головы Елена ДУБИНИНА отметили, что в связи со смертью городского головы Дмитрия СЫЧЕВА все запланированные городские мероприятия с 20.08.по 24.08.2010 года отменены".

По данным мелитопольских СМИ, в числе отмененных мероприятий торжественное собрание, концерт, автопробег, приуроченные к 19-й годовщине Независимости Украины.

Согласно распоряжения 359-р мэрии от 20.08.2010 г., - сообщает пресс-служба Мелитопольской мэрии, - структурным подразделениям Мелитопольского городского совета и исполкома поручено вывесить приспущенные государственные флаги с траурной лентой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 августа 2010 г. в 7 утра в Запорожской областной клинической больнице скончался мэр Мелитополя Дмитрий СЫЧЕВ, госпитализированный после ДТП 4 августа – аварии, в которой автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, где мэр находился в качестве пассажира, сначала при обгоне столкнулся с двигавшемся в попутном направлении МАЗ-504В с полуприцепом, а затем - еще с 2 легковыми автомобилями. Д.СЫЧЕВ в результате ДТП получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Запорожской областной клинической больнице. Травмы оказались смертельными. Прощание с Д.СЫЧЕВЫМ пройдет в воскресенье, 22 августа 2010 года в мелитопольском ДК им. Т.Г.Шевченко.