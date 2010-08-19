Завтра ночью в Киеве - 10 градусов

20 августа в Украине ожидаются дожди, грозы, температура ночью снизится до 10 градусов тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра местами по стране пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза, только в южных, а днем и в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме крайнего запада, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 10-15°, днем - 20-25°; в южной части ночью - 16-21°, днем - 24-29°; в Карпатах ночью - 6-11°, днем - 12-17°.

По Киевской области переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 10-15°, днем - 20-25°.

В Киеве местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 12-14°, днем - 21-23°.

19 августа температура воды в Черном и Азовском морях - 26-29°, в Днепре возле Киева - 26°.