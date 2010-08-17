Донецкий суд отменил решение облсовета о русском языке

Донецкий апелляционный административный суд отменил решение областного совета от 18 мая 2006 года «О свободном развитии и использовании русского языка в Донецкой области».

Данное решение суда передала УНИАН заместитель председателя Донецкой облорганизации Всеукраинского общества «Просвита» им. Т. Шевченко, глава Донецкой облорганизации Конгресса украинских националистов Мария ОЛЕЙНИК.

Она сообщила, что такое решение суд принял 16 июля 2010 года, спустя более чем 4 года после долгих судебных разбирательств.

По словам М.ОЛЕЙНИК, она вчера, 16 августа, передала свое заявление председателю Донецкой облгосадминистрации Анатолию БЛИЗНЮКУ с просьбой эту информацию об отмене судом решения облсовета довести через СМИ до общественности региона.

Она объяснила, что тогда 18 мая 2006 года первая сессия облсовета 5-го созыва приняла незаконное решение «О свободном развитии и использовании русского языка в Донецкой области». Так, на первой сессии не был принят регламент, еще не были сформированы депутатские комиссии, данное решение не прошло обсуждение в облсовете, и о нем не была проинформирована общественность территориальной громады. Таким образом, была нарушена процедура при вынесении данного решения, отметила М.ОЛЕЙНИК.

Уже 23 мая 2006 года в Ворошиловский административный районный суд г. Донецка был подан иск об отмене этого незаконного решения облсовета от имени Донецкой областной организации Всеукраинского комитета обороны прав человека в интересах граждан Марии ОЛЕЙНИК и Татьяны КУРИННОЙ.

Несмотря на то, что административный суд по закону должен рассматривать иски и выносить свои решения максимум в двухмесячный срок, рассмотрение данного иска растянулись на долгие 4 года. М.ОЛЕЙНИК подчеркнула, что в суде «просто заволокитили» данное дело.

Но 26 января 2010 года Ворошиловский административный районный суд г. Донецка под председательством судьи Геннадия МИЩЕНКО все-таки вынес вердикт об отмене решения областного совета от 18 мая 2006 года «О свободном развитии и использовании русского языка в Донецкой области».

Облсовет, в свою очередь, подал апелляцию на это решение суда, однако постановлением Донецкого апелляционного административного суда от 16 июля 2010 года соответствующее решение Ворошиловского административного районного суда г. Донецка осталось в силе. Постановление апелляционного суда вошло в законную силу уже с 16 июля 2010 года, то есть, с момента его оглашения, отметила М.ОЛЕЙНИК.

Она рассказала, что на протяжении этих 4-х лет, пока шли судебные разбирательства, облсовет принимал программы о развитии русского языка и русской культуры в регионе во исполнение незаконно принятого в 2006 году решения «О свободном развитии и использовании русского языка в Донецкой области».

М.ОЛЕЙНИК предоставила, например, документы – решения сессии облсовета от 26 сентября 2008 года, когда депутатами была принята Программа развития русского языка и русской культуры в Донецкой области на 2008-2011 годы.

В частности, эта программа предусматривала финансирование из областного бюджета в размере 7 млн. 343 тыс. грн. таких направлений, как: обновление библиотек школ книгами русской художественной литературы (в объеме 1 млн. 800 тыс. грн.); на обновление и модернизацию научно-методической базы кабинетов русского языка, обеспечение школ электронными досками (600 тыс. грн.); на факультативные курсы русского языка в школах (360 тыс. грн.); на повышение квалификации и стажировку учителей школ и преподавателей вузов в городах Российской федерации: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Ростов(580 тыс. грн.); на проведение олимпиад, конкурсов, турниров по русскому языку (200 тыс. грн.) и т. д.

В переданном вчера заявлении губернатору А.БЛИЗНЮКУ она еще раз напомнила об «антиконституционном, незаконном решении, которое было прийнято Донецким областным советом под Вашим руководством 18 мая 2006 года «О свободном развитии и использовании русского языка в Донецкой области» в нарушении Законов Украины «О языках в Украинской ССР» и «О местном самоуправлении в Украине».