В Киеве ночью и завтра утром будет идти сильный дождь

Завтра, 18 августа, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в северных, а ночью в Хмельницкой и Винницкой областях местами сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 17-22 м/с и град.

Температура ночью составит 15-20°, днем 23-28°, в Сумской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях 30-33°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 14-19°.

Лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-24°, на побережье морей до 27°, днем 30-35°.

Завтра в столице и Киевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами сильный дождь. Температура ночью по области 15-20°, днем 23-28°; в Киеве ночью 18-20°, днем - 26-28°.

Сегодня, 17 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 27-29°, в Днепре возле Киева - 27°.