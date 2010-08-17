КГГА усиливает контроль за коммунальными предприятиями

При КГГА создана постоянно действующая координационная рабочая группа по рассмотрению вопросов финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Как отмечено в распоряжении, руководителем координационной группы назначен заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

Согласно утвержденному положению, среди основных задач координационной группы: анализ работы предприятий коммунальной формы собственности, подготовка предложений по их оптимизации (в том числе ликвидации или реорганизации), внесение предложений о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений и организаций и др.

Кроме того, координационная группа имеет право предоставлять предложения о премировании или депремировании руководителей коммунальных предприятий, а также, в случае необходимости, привлечения их к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.