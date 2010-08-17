ЗИЛ, полный китайского товара, ждал отправки из Украины в Россию

Оперативники налоговой милиции совместно с сотрудниками Сумского пограничного отряда выявили партию нелегального груза с товаром из Китая на общую сумму более 500 тыс. грн.

Как сообщила УНИАН сотрудник штаба управления налоговой милиции ГНА в Сумской области Наталия ШАПОВАЛ, вблизи заброшенного здания правоохранители выявили автомобиль ЗИЛ без регистрационных номеров. В кузове грузовика находилось 60 полиэтиленовых тюков с китайским товаром: брюками, куртками, плащами, рубашками и различными аксессуарами. При этом никаких сопроводительных документов в грузовике не было.

По оперативным данным, товар готовился к вывозу в Россию.

Автомобиль с товаром изъят, проводятся мероприятия с целью установления организаторов нелегального канала.