Похищенная картина Караваджо вернется в Украину через полтора года

Картина гениального Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды», похищенную из Одесского музея западного и восточного искусства, будет возвращена в Украину не раньше чем через полтора года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор музея Владимир ОСТРОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Одессе.

«Это связано с критическим состоянием картины – краска на сгибах на 60-80 процентов потеряла связь с холстом», - добавил В.ОСТРОВСКИЙ.

Картина находится в Государственной картинной галерее Берлина, но, по оценкам специалистов, «нетранспортабельна - краска при перемещении осыпается», отметил он. С учетом этого специалисты берлинского музея предложили бесплатно зафиксировать красочный слой картины.

По словам директора музея, возможен и другой вариант: полотно в берлинской галерее отреставрируют, а в качестве расчета за выполнение таких работ Министерство культуры и туризма Украины предоставит галерее эксклюзивное право первой выставить спасенный шедевр. Соответствующее предложение дирекция Одесского музея западного и восточного искусства изложила в письме, направленном руководству Минкультуры Украины, поскольку музей не имеет достаточно средств, чтобы оплатить реставрацию картины.

По словам В.ОСТРОВСКОГО, если министрам культуры Украины и ФРГ не удастся достичь соответствующей договоренности, то картина с зафиксированным красочным слоем будет передана Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в ходе предстоящего визита в Германию.

При этом следует учесть, что в Украине реставрация картины может продолжаться несколько лет из-за отсутствия надлежащей базы в Киевском реставрационном центре.

В.ОСТРОВСКИЙ также подчеркнул, что и одесские искусствоведы, и искусствоведы из Государственной картинной галереи Берлина, где находится картина, не сомневаются, что этот шедевр принадлежит кисти гениального Микеланджело Меризи да Караваджо.

Как сообщал УНИАН, шедевр гениального Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды» стоимостью около 100 млн. долл. был похищен в ночь на 4 августа 2008 года. Картину удалось похитить из-за недостаточной надежной охраны экспонатов музея.

Позже специалисты выдвинули гипотезу, что полотно при краже было повреждено и вывезено за пределы территории Украины.

25 июня в Берлине сотрудниками МВД Украины совместно с правоохранительными органами Германии были задержаны трое граждан Украины и один гражданин ФРГ, которые похитили картину Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды».