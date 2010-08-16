В Черниговской области горит торфяник в 25 гектаров

В Черниговской области горит торфяник на площади 25 га.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, пожар произошел вблизи с. Кукшин Нежинского района. Его причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожар локализован, однако его ликвидация продолжается.

Кроме того, в области продолжается тушение пожаров на торфяниках вблизи сел Сядрино Корюковского района, Сухиня Бобровицкого района, Ловинь и Добрянка Репкинского района. Торфяники горят на общей площади свыше 2 га. Согласно выводам спасателей, во всех случаях пожары вызванные неосторожностью при обращении с огнем.