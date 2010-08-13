80% акций "Киевгорстроя" проданы группе нерезидентов Украины?

Президент «Киевгорстроя» Василий МОЖАР допускает, что 80% акций холдинга, которые находились в собственности Киевского городского совета, проданы группе нерезидентов Украины.

Об этом он сообщил в комментарии агентству УНИАН.

Вместе с тем, В.МОЖАР не уточнил, какая именно группа иностранных лиц является новым собственником холдинга.

«Мне тоже интересно знать, кто эти новые владельцы», – сказал он.

Президент холдинга добавил, что компания-регистратор не предоставила данных о смене собственников 80-процентного пакета акций «Киевгорстроя».

Как сообщал УНИАН, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) на шесть месяцев запретила вносить изменения в системы реестров собственников и системы депозитарного учета акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой». Решение принято по предписанию Генпрокуратуры.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий при Кабинете Министров Украины поручила 28 июля проверить, кому принадлежат акции «Киевгорстроя» в связи с появившейся в СМИ информацией о смене собственников компании.

12 августа т.г. ГКЦБФР заявила, что проводит проверку АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» на предмет отчуждения им или входящими в его состав компаниями имущества путем смены собственников.

Председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ также пояснил, что действия, в частности, по запрету оборота акций «Киевгорстроя» и ряда других организаций, комиссия предпринимала в рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Украины.